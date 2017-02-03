ВЦИОМ: Россияне осуждают адюльтер и ксенофобию

Жители России лояльно относятся к курильщикам, осуждают адюльтер и ксенофобию и не терпят наркоманов. Мораль и нравственность сограждан исследовали социологи.

Всероссийский центр изучения общественного мнения 3 февраля опубликовал данные опроса, в котором социологи сличали нормы приличия с писаными законами.

В порицании наркомании жители России оказались практически единодушны – 93 процента знают о вреде наркотиков и не могут найти оправдания тем, кто к ним пристрастился. Слабость к алкоголю воспринимают не так остро — 17 процентов считает, что время от времени можно и выпить, 4 процента и вовсе относятся снисходительно. Еще меньше нареканий вызывает курение в неположенный местах — загнать курильщиков в резервации мечтают 56 процентов и еще 31 процент полагает, что если очень хочется, то можно.

Взяточников наши сограждане осуждают чуть меньше, чем наркоманов. Тех, кто дает или получает «подарки», порицает 83 процента опрошенных и только два процента готовы найти им оправдание. При этом 41 процент россиян, скорее всего, не побежит возвращать найденный кошелек или смартфон, а 29 процентов считает нормальным время от времени уклониться от налогов.

К адюльтеру в России относятся хуже, чем к сопротивлению полиции при аресте. Драку со стражами порядка осуждают 60 процентов участников социсследования, а супружескую измену — 67 процентов.

При этом, по данным социологов, моногамные отношения активнее поддерживают молодые люди до 24 лет, а с возрастом отношение к готовности обманывать партнера становится мягче. Зато ксенофобию осудило подавляющее большинство респондентов — 81 процент.

Самым незначительным проступком, по мнению россиян, стал безбилетный проезд в общественном транспорте — половина опрошенных пришла к выводу, что время от времени на проезде можно и сэкономить, а порой и вовсе закрыть глаза на «зайцев». Также 44 процента жителей страны подкрепляют свою речь крепким словцом, резко отрицательно к ненормативной лексике относятся 45 процентов участников опроса.