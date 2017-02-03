Берём Форекс на абордаж
Как заработать на валютном рынке.
Согласно исследованию компании S&P за 2015 год, лишь 38% россиян ориентируются в финансовых услугах и продуктах, в том числе предлагаемых на валютном рынке.
Многие о нем слышали, но мало кто пробовал торговать. Конечно, самостоятельно разобраться в устройстве финансовых рынков и начать эффективно применять свои знания на практике достаточно сложно. Поэтому мы собрали советы опытных трейдеров и составили последовательную инструкцию для успешного старта на Форекс.
Обучение – всему голова
Прежде всего, займитесь обучением. Согласно отраслевой статистике, около 45% сделок закрываются в плюсе и совершают их отнюдь не случайно зашедшие на валютный рынок новички. Конечно, получать специальное образование для этого не обязательно, но знать основные правила и законы, по которым функционирует финансовый рынок, ориентироваться в торговых платформах и сопутствующем программном обеспечении необходимо. И, чем лучше и глубже вы будете в этом разбираться, тем эффективней будет ваша торговля.
Получить необходимые знания можно, во-первых, занимаясь самообразованием, а, во-вторых, посетив занятия, которые проводят брокеры или специализированные образовательные центры, такие как Инвестиционная Академия Альпари. Во втором случае, вам предложат целевые программы обучения, причем разного уровня сложности. Эти курсы могут быть платными или бесплатными, иметь очную или дистанционную форму, длиться пару часов или несколько месяцев. В любом случае, если вы отнесетесь к процессу обучения серьезно, то обязательно получите знания, которых будет достаточно для начала работы на Форекс.
Самостоятельное обучение дает определенную свободу, ведь вы можете заниматься где и когда вам удобно. Огромный выбор специализированной литературы, сайтов, форумов и блогов, которыми сейчас переполнен Интернет, безусловно, поможет сделать первые шаги к знакомству с валютным рынком. Вопрос только в том, усвоите ли вы эту информацию или нет в полном объеме. Именно тут кроется единственный, но весьма значительный минус самостоятельного обучения – гигабайты информации полезной и не очень, достоверной и далекой от истины. Так что самостоятельное обучение, однозначно, займет существенно больше сил и времени.
Реальные возможности нереального счета
После того как вы освоите теоретическую базу нужно переходить к практике. Для начала стоит открыть демо-счет, который позволит вам в условиях близких к реальным оценить свои силы. Данную услугу предоставляют почти все брокеры, но уже на этом этапе выбор компании, с которой вы будете сотрудничать, имеет большое значение, ведь, как правило, где открыл демо-счет, там и начал торговать. Управление демо-счетом будет полезно любому начинающему трейдеру, потому что поможет освоить возможности торговой платформы, получить опыт совершения сделок, попробовать различные торговые стратегии и перейти к следующему этапу с практическим опытом за плечами.
Разум и чувства
Переход с виртуального торгового счета на реальный таит в себе большую психологическую нагрузку и к этому нужно быть готовым. Если раньше потери воспринимались лишь как часть обучения, то теперь будут вызывать бурю эмоций, а это, как правило, приводит к еще большим потерям. Умение справиться с нервами так же важно, как умение провести грамотный анализ рыночной ситуации. Биржевая психология является ключом к понимаю того, что происходит на рынке, а психология трейдера, то есть знание сильных и слабых сторон своего характера, умение контролировать свои эмоции – залог успешной торговли.
«Когда человек берет на себя серьезный риск, ему необходима внутренняя дисциплина» – так говорит Джордж Сорос – один из самых знаменитых финансистов современности, капитал которого оценивается почти в $25 миллиардов. Запомните, валютный рынок – это не место для спонтанных решений и необдуманного риска.
Если вы готовы пройти этот путь и приняли твердое решение попробовать себя в качестве трейдера, то обязательно начните с обучения. Именно этот этап является самым важным и именно от него зависит, насколько успешны вы будете в дальнейшем. Рекомендуем посетить занятия в Инвестиционной Академии Альпари, где предлагают большой выбор очных и дистанционных образовательных курсов разного уровня сложности. Надеемся, что наши рекомендации помогут вам сориентироваться на валютном рынке и сделать первые шаги к успеху.