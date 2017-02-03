Берём Форекс на абордаж

Валютный рынок – не место для спонтанных решений и необдуманного риска. Рекомендации опытных трейдеров, которые мы собрали, помогут вовремя сориентироваться на валютном рынке.

Как заработать на валютном рынке.

Согласно исследованию компании S&P за 2015 год, лишь 38% россиян ориентируются в финансовых услугах и продуктах, в том числе предлагаемых на валютном рынке.

Многие о нем слышали, но мало кто пробовал торговать. Конечно, самостоятельно разобраться в устройстве финансовых рынков и начать эффективно применять свои знания на практике достаточно сложно. Поэтому мы собрали советы опытных трейдеров и составили последовательную инструкцию для успешного старта на Форекс.

Обучение – всему голова

Прежде всего, займитесь обучением. Согласно отраслевой статистике, около 45% сделок закрываются в плюсе и совершают их отнюдь не случайно зашедшие на валютный рынок новички. Конечно, получать специальное образование для этого не обязательно, но знать основные правила и законы, по которым функционирует финансовый рынок, ориентироваться в торговых платформах и сопутствующем программном обеспечении необходимо. И, чем лучше и глубже вы будете в этом разбираться, тем эффективней будет ваша торговля.

Получить необходимые знания можно, во-первых, занимаясь самообразованием, а, во-вторых, посетив занятия, которые проводят брокеры или специализированные образовательные центры, такие как Инвестиционная Академия Альпари . Во втором случае, вам предложат целевые программы обучения, причем разного уровня сложности. Эти курсы могут быть платными или бесплатными, иметь очную или дистанционную форму, длиться пару часов или несколько месяцев. В любом случае, если вы отнесетесь к процессу обучения серьезно, то обязательно получите знания, которых будет достаточно для начала работы на Форекс.

Самостоятельное обучение дает определенную свободу, ведь вы можете заниматься где и когда вам удобно. Огромный выбор специализированной литературы, сайтов, форумов и блогов, которыми сейчас переполнен Интернет, безусловно, поможет сделать первые шаги к знакомству с валютным рынком. Вопрос только в том, усвоите ли вы эту информацию или нет в полном объеме. Именно тут кроется единственный, но весьма значительный минус самостоятельного обучения – гигабайты информации полезной и не очень, достоверной и далекой от истины. Так что самостоятельное обучение, однозначно, займет существенно больше сил и времени.

Альпари

Реальные возможности нереального счета

После того как вы освоите теоретическую базу нужно переходить к практике. Для начала стоит открыть демо-счет, который позволит вам в условиях близких к реальным оценить свои силы. Данную услугу предоставляют почти все брокеры, но уже на этом этапе выбор компании, с которой вы будете сотрудничать, имеет большое значение, ведь, как правило, где открыл демо-счет, там и начал торговать. Управление демо-счетом будет полезно любому начинающему трейдеру, потому что поможет освоить возможности торговой платформы, получить опыт совершения сделок, попробовать различные торговые стратегии и перейти к следующему этапу с практическим опытом за плечами.

Разум и чувства

Переход с виртуального торгового счета на реальный таит в себе большую психологическую нагрузку и к этому нужно быть готовым. Если раньше потери воспринимались лишь как часть обучения, то теперь будут вызывать бурю эмоций, а это, как правило, приводит к еще большим потерям. Умение справиться с нервами так же важно, как умение провести грамотный анализ рыночной ситуации. Биржевая психология является ключом к понимаю того, что происходит на рынке, а психология трейдера, то есть знание сильных и слабых сторон своего характера, умение контролировать свои эмоции – залог успешной торговли.

«Когда человек берет на себя серьезный риск, ему необходима внутренняя дисциплина» – так говорит Джордж Сорос – один из самых знаменитых финансистов современности, капитал которого оценивается почти в $25 миллиардов. Запомните, валютный рынок – это не место для спонтанных решений и необдуманного риска.