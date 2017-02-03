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03.02.2017 12:34

Главный фаворит St. Petersburg Ladies Trophy С получила травму и выбыла из борьбы

Первая ракетка петербургского турнира St. Petersburg Ladies Trophy-2017 Симона Халеп отказалась от дальнейшей борьбы за титул сегодня, 3 февраля. Поводом для этого послужила травма.

Как стало известно "Фонтанке", Симона Халеп повредила колено. Сегодня, 3 февраля, она должна была сыграть в четвертьфинале с россиянкой Натальей Вихлянцевой, заявившейся на турнир только благодаря wild card (специальное приглашение от организаторов). Таким образом, 19-летняя Вихлянцева автоматически вышла в полуфинал, где сразится с победительницей матча Кристина Младенович (Франция) — Роберта Винчи (Италия).

Напомним, накануне из борьбы выбыла другая фаворитка турнира — американка Винус Уильямс (11-й номер мирового рейтинга). Финалистка Australian Open-2017 сенсационно проиграла представительнице Франции Кристине Младенович.


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