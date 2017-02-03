СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели жителей Донецка при артобстрелах

В России 3 февраля возбуждено уголовное дело по факту гибели мирного населения в результате ночных артиллерийских обстрелов Донецка украинскими военнослужащими.

Управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК России возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещённых средств и методов ведения войны), сообщает 3 февраля СК РФ.

По данным следствия, в период с 1 по 3 февраля 2017 года украинские военнослужащие, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц Министерства обороны Украины, осуществили артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения нескольких районов города Донецка, а также населенных пунктов Ясиноватая и Макеевка. В результате трое местных жителей погибли, еще 15 были госпитализированы с различными телесными повреждениями. Кроме того, повреждено не менее 60 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры.

"Представители вооруженных сил Украины и те, кто им отдавал приказы, действовали в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины (Минск, 05.09.2014) и Меморандума к нему (Минск, 19.09.2014), Конвенции о правах ребенка (Нью-Йорк, 20.11.1989), Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 12.08.1949) и Дополнительного протокола № II к ней (Женева, 08.06.1977). Мы полагаем, что эти лица прекрасно осведомлены о существующих нормах и в очередной раз их умышленно нарушают", – заявил официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следственный комитет России продолжит документировать все факты преступлений против мира и безопасности человечества, которые, как известно, не имеют срока давности, добавила она.