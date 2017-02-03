В КС изучают жалобу о сепаратизме

В Конституционный суд поступила жалоба татарского активиста Рафиса Кашапова, оспаривающего уголовную статью о публичных призывах к сепаратизму. Об этом «Фонтанка» 3 февраля узнала из обновлений на сайте КС.

Сейчас бумагу анализирует секретариат суда. Если она пройдёт по формальным критериям, её передадут на изучение судьям. Они решат, нужно ли принимать заявление к рассмотрению или его можно отклонить.

Жителя Набережных Челнов Рафиса Кашапова, напомним, в 2015 году приговорили к трём годам колонии за записи «ВКонтакте», где мужчина высказывал недовольство присоединением Крыма. Суды руководствовались новой статьей Уголовного кодекса 280.1 – «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Кашапов считает, что этот документ не соответствует Конституции. Закон позволяет несоразмерно жестоко наказывать граждан за «ненасильственные высказывания», отмечает активист.

«Критика и постановка неудобных вопросов в публичном пространстве, в том числе о легитимности федеральных законов о присоединении других территорий, может быть неприятна для определенных лиц, но не опасна для общественных интересов. Критика – неотъемлемый и важный элемент демократического общества. Запрет критики в России, в том числе и по вопросам территорий, является опасным для публичных интересов. Это может подтолкнуть некоторые группы к радикализации», – полагает Кашапов.

Как отнесётся к жалобе активиста Конституционный суд, станет предположительно известно в течение нескольких месяцев. «Фонтанка» будет следить за развитием событий. В случае, если заявление примут к рассмотрению, представлять интересы Кашапова в суде будет адвокат международной правозащитной группы "Агора" Рамиль Ахметгалиев.