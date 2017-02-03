Благотворительный Фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» подвел итоги конкурса дизайна сувениров. Среди участников были не только профессиональные дизайнеры – своими идеями делились даже школьники, самому младшему из которых 7 лет.

Несколько месяцев назад БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» предложил пользователям платформы citicelebrity.ru поучаствовать в создании сувенирной линейки фонда. Задачей участников конкурса было придумать креативный дизайн для фраз: «Опустились руки? Подними штангу!», «Ограничения только в твоей голове», «#ЯвсеМогу», «Вкусно поел – 40 раз присел». Они будут нанесены на толстовки, тарелки или магниты.

На призыв помочь создать новые сувениры фонда откликнулись более тридцати дизайнеров. Более того, своими идеями делились даже школьники, самому младшему из которых всего 7 лет.

Оценивать работы было нелегко: все по-своему интересные и очень-очень разные. Но больше всего понравились идеи Ксении Горбуновой и Арины Шубиной – они наиболее точно передают настроение, оптимизм и силу паралимпийцев.

По словам Ксении Горбуновой, ее вдохновили сами спортсмены: «После того, как я зашла на Ваш сайт, не нашлось слов, чтобы описать внутреннюю силу спортсменов, организаторов и участников фонда. Захотелось внести маленькую частичку в такое важное дело».

«Иногда хочется сделать что-то не ради денежной премии или выгодной позиции в портфолио, а просто для нуждающихся, – признается еще одна финалистка конкурса Арина Шубина. – Это не тот вариант, когда тебя посетило вдохновение, и суперконцепт родился за пять минут. Всё рождалось с некоторыми мучениями, но уж очень хотелось поучаствовать! Надеюсь, моя картинка выполнит своё прямое назначение и будет воодушевлять и мотивировать тех, кому это по-настоящему нужно!»

Сувениры помогут БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» в сборе средств – позволят участвовать в благотворительных ярмарках, а также будут доступны для приобретения в краудфандинговых проектах на Planeta.ru.

Команда Фонда выражает искреннюю благодарность всем авторам за участие в конкурсе и яркие идеи. Победители получат благодарственные письма от БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» и, конечно, уже готовые сувениры со своим дизайном.

Следующий шаг – поиск партнеров для производствановой яркой сувенирной линейки. Если вы заинтересованы в сотрудничестве, звоните по тел. 983-72-21 или пишите – info@fondopora.ru.

Вместе мы победим!