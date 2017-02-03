Перевозчик: Пассажиры маршрутки, разбившейся на Космонавтов, получат компенсации

Пострадавшие пассажиры маршрутного автобуса К-345, разбившегося в результате ДТП 3 февраля на проспекте Космонавтов, получат компенсации от страховой компании. Об этом заявили в ООО «АТП БАРС2», которому принадлежит маршрутка.

В компании также рассказали о водителе, управлявшем автобусом, и о том, как случилось ДТП.

Напомним, утром 3 февраля на пересечении улицы Типанова и проспекта Космонавтов в ДТП попали две маршрутки и «Дэу Нексия». Пострадали девять человек, трое находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Подробности и фото – на «Водителе Петербурга».