Захарова: Варварскому обстрелу Донецка нет оправданий

Варварскому ночному обстрелу Донецка украинскими военными нет никаких оправданий. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 3 февраля.

Как передает Lenta со ссылкой на РИА Новости, Захарова подчеркнула, что артобстрелы Донецка нарушают не только международные обязательства Киева, в частности, Женевскую конвенцию от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны, но и все нормы морали.

«Бомбить спящий город, уничтожать ни в чем не повинных людей могут лишь вандалы. У нас нет другого определения тем людям, которые совершили эту ночную вылазку», — заявила Захарова на брифинге в МИД РФ.

Она сообщила, что в ночь на пятницу, 3 февраля, город подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). По жилым кварталам нанесены десятки ударов из тяжелых, крупнокалиберных вооружений, включая ракетные системы залпового огня «Ураган» и «Град». Среди мирных жителей есть раненые и убитые, подчеркнула представитель МИД РФ.