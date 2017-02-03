Трех иностранок нашли в петербургском борделе

Секс-притон в многоэтажке Калининского района Петербурга прикрыли сотрудники полиции. Помимо россиянок, интимные услуги там оказывали две африканки и гражданка сопредельного государства. Иностранкам грозит депортация.

Как сообщает 3 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, силовики обнаружили интим-салон в одном из многоквартирных домов на Гражданском проспекте. В нежилом помещении 24 часа предлагали любовь четыре проститутки, три из которых российского гражданства не имеют. За сотрудницами следили женщина-администратор и два охранника.

В отношении всех сотрудниц борделя составлены административные протоколы. Помимо проституции, двух уроженок африканских республик и гражданку сопредельного государства привлекли за нарушение правил въезда и пребывания в РФ.