В Донецке под обстрелами погибли два человека

Двое мирных жителей Донецка погибли в результате артобстрела, еще 13 получили ранения, в том числе двое детей.

Об этом 3 февраля сообщает ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

«Обстрелом со стороны ВСУ убиты двое мирных жителей в Калининском районе Донецка, еще 13 ранены, в том числе двое детей возрастом до 10 лет», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, имеются также повреждения в частном секторе, а также в Киевском районе Донецка, который подвергся обстрелу из РСЗО «Град».

Напомним, ряд СМИ сообщили о беспрецедентном обстреле Донецка со стороны вооруженных сил Украины с применением реактивных систем залпового огня, который велся практически всю минувшую ночь. В результате на севере столицы самопровозглашенной ДНР есть значительные разрушения. Сведения о погибших и раненых уточняются.