Три тонны табака арестовали на Салова и в Апраксином

Петербургская таможня вместе с Роспотребнадзором в очередной раз проверила, чем торгуют на рынках города. Результатом ревизии Апраксина двора и оптового рынка на Салова стали изъятые три тонны безакцизного табака для кальяна и больше тысячи электронных сигарет.

Как 3 февраля сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, сотрудники отдела таможенного контроля совместно с коллегами из Северо-Западной оперативной таможни и при поддержке Роспотребнадзора по Петербургу искали контрафактный табак на прилавках и складах городских рынков.

В результате проверки Апраксина двора и оптового рынка на Салова, 52, проверяющие обнаружили четыре магазина и три склада с товаром, на котором отсутствовали необходимые маркировки специальными акцизными марками. В итоге изъяли 2 730 килограммов табака для кальянов производства Турции, США, ОАЭ и Египта. Кроме того, сотрудники петербургского Роспотребнадзора арестовали 1210 электронных сигарет, на которые продавцы не смогли представить необходимые документы.

Предпринимателям, не озаботившимся соблюдением действующего законодательства, грозит административная или уголовная ответственность.