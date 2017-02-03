Ломбертс: "Зенит" пообещал, что летом я могу уйти

Защитник ФК "Зенит " Николас Ломбертс сообщил, что уйдет из клуба летом.

"Мне пообещали, что летом я могу перейти в любой клуб, в который захочу сам. Я рассчитываю, что они выполнят свое обещание", – цитирует Ломбертса »Спорт-Экспресс» со ссылкой на voetbalkrant.com.

У бельгийца были предложения этой зимой, однако сине-бело-голубые так и не согласились продать его. Его контракт рассчитан до лета 2018 года. В 31-летнем футболисте заинтересованы "Андерлехт", "Брюгге", "Гент" и "Остенде". Ломбертс отыграл 288 игр за "Зенит" и забил в них 13 голов.