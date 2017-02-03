Глава Рособрнадзора сдаст ЕГЭ по русскому языку. И предлагает сделать то же самое родителям выпускников.

7 февраля глава Рособрнадзора Сергей Кравцов в одной из московских школ даст старт Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», в акции примут участие более 50 субъектов Российской Федерации, сообщает пресс-служба ведомства .

"В этот день родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ, от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен", – говорится в сообщении.

Помимо родителей, возможность сдать экзамен в этот день предоставляется и представителям СМИ.

Стоит отметить, что в конце октября 2016 года Кравцов анонсировал внедрение новой модели ЕГЭ по литературе, которая предусматривает, что экзамен будет состоять целиком из творческих заданий.