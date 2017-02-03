Московские абоненты Tele2 получат скидку на такси Gett

Благодаря партнерству двух компаний, сервис Gett позволяет пассажирам наряду с привычными тарифами («Эконом», «Комфорт», «Бизнес» и другими) воспользоваться тарифом «Tele2».

Выбирая его при заказе такси в мобильном приложении, абонент оператора получает скидку на поездку в автомобиле класса комфорт (Scoda, Hyundai, Ford). После завершения поездки итоговая сумма будет предоставлена уже с учетом скидки. Предложение пока доступно только абонентам оператора с пакетными тарифными планами в Московском регионе.

Антон Кондратов, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«Миссия Tele2 не ограничивается ролью поставщика услуг мобильной связи – мы стремимся привнести комфорт во все сферы жизни наших клиентов, именно поэтому компания постоянно ищет новые области партнерства. Мы запускаем совместный проект с популярным сервисом заказа такси, который поможет создать удобные условия для поездок по столице. Tele2 и Gett объединяет честный подход к своим клиентам, простые и прозрачные услуги, отсутствие скрытых условий и дополнительных платежей. Надеюсь, что наши абоненты оценят все плюсы приложения Gett и с удовольствием воспользуются бонусом от Tele2».

Скачать приложение для операционных систем iOS и Android можно на сайте dl.gett.com/ru.