Станцевавший у Вечного огня житель Подмосковья извинился за свой поступок

Молодой человек, станцевавший у памятника героям Великой Отечественной войны в подмосковном Орехово-Зуево, принёс свои извинения, признавшись, что совершил этот поступок "по глупости".

"Ребята! Видео со мной было снято без умысла. Крайне сожалею о содеянном. Не хотел оскорбить память погибших воинов. Приношу самые глубокие извинения за совершённый по глупости поступок", — написал молодой человек на своей странице в соцсети.

Ролик был размещен в Интернете и привлек внимание сотрудников МВД и СКР, против 16-летнего студента возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Следователи установили, что инцидент произошел 28 января, около 18.00. Молодой человек "грубо нарушил общественный порядок, пренебрег правилами поведения в месте, призывающем чтить память воинов, погибших в борьбе с фашизмом, совершил провокационные и оскорбительные действия", сообщало областное СУ СК.