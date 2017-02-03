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03.02.2017 10:52

По факту ДТП с маршруткой на Космонавтов возбуждено уголовное дело

СК квалифицировало ДТП с участием маршрутки в Московском районе Петербурга, которое произошло утром 3 февраля, как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В результате аварии, по информации ведомства, госпитализировано 9 человек (ранее в ГИБДД сообщали о восьми пострадавших).

Как рассказали в ГСУ СКР по Петербургу, деятельность организации, которая осуществляла перевозку пассажиров, проверят в рамках расследования уголовного дела. Причины аварии, после которой в больницу доставлены девять человек, трое из которых в тяжелом состоянии, выясняются. Следственно-оперативная группа и инспекторы ГИБДД устанавливают свидетелей случившегося, осматривают место происшествия и проводят необходимые экспертизы.

Ранее «Фонтанка» писала, что в 07.20 на проспекте Космонавтов, 45, маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем «Дэу Нексия». После этого «ПАЗ» отбросило на другую маршрутку и вынесло на столб на тротуаре. Все пострадавшие в ДТП находились в «ПАЗе», который, по нашим данным, принадлежит перевозчику «Барс 2».


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«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
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