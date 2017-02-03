Киев сообщил о потерях в Донбассе за минувшие сутки

Двое украинских военных погибли и один ранен прошедшей ночью в Донбассе, сообщил пресс-центр военной операции 3 февраля.

Ранее пресс-центр сообщил, что за минувшие сутки, 2 февраля, в Донбассе погибли четверо военных, 17 были ранены.

"В целом, по состоянию на 8.00 (9.00 мск — ред.) зафиксированы 24 обстрела. К сожалению, двое наших военнослужащих погибли, один ранен", — говорится в сообщении в Facebook.

Начальник управления полиции в Донецкой области заявил, что сегодня рано утром ополченцы обстреляли поселок Сартана, пострадавших нет.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. При этом в Минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед".

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.