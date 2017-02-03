8 млн отдала транспортная компания приставам за автобусные билеты в Петербурге

Транспортная компания, не желавшая возвращать выручку от продажи билетов на междугородние автобусы в Мурино, рассталась с миллионами только после вмешательства петербургских судебных приставов.

Как сообщает 3 февраля пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Петербургу, «Межрегиональная транспортная компания» (МРТК) должна была перечислить организации-взыскателю деньги, вырученные от продажи билетов на междугородние автобусы на автовокзале в посёлке Мурино, но расставаться с прибылью не спешила. Сумма долга выросла до 8 800 000 рублей, когда после вмешательства приставов компания начала перечислять средства. Однако скорость выплат не соответствовала размеру недоимки. Чтобы взыскать всю сумму, приставы разыскали счета МРТК. С одного из них необходимые деньги списали в полном объеме.

Теперь транспортная компания, в принудительном порядке рассчитавшаяся с многомиллионным долгом, заплатит еще 600 тысяч рублей исполнительского сбора.