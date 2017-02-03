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03.02.2017 10:25

«Ленфильму» отказали в бесплатной передаче прав на фильмы, снятые до 2002 года

В Министерстве финансов РФ посчитали нецелесообразной безвозмездную передачу «Ленфильму» и киностудии имени Горького прав на фильмы, которые были сняты до 2002 года.

По словам представителя первого вице-премьера Игоря Шувалова, эта позиция согласована также с Росимуществом и Минэкономразвития, она была направлена в Минкультуры. В Росимуществе, в свою очередь,  сообщили, что передачу киностудиям прав не поддержал Госфильмофонд России. «По мнению учреждения, это повлечет за собой ухудшение финансовых показателей и может привести к увеличению потребности в бюджетных ассигнованиях из федерального бюджета», — говорится в ответе Росимущества.

Ведомство подчеркивает, что отказ от бесплатной передачи прав не является «отрицательным заключением» на инициативу Минкультуры. Представитель Росимущества добавил, что права на фильмы могут быть переданы по платным лицензионным договорам.

Об обращении министра культуры Владимира Мединского к премьер-министру Дмитрию Медведеву стало известно в октябре 2016 года. Глава Минкультуры попросил премьера предоставить «Ленфильму» и киностудии им. Горького исключительные имущественные и неимущественные права на все аудиовизуальные произведения, которые создавались на этих площадках до 2002 года. В министерстве рассчитывают, что возврат киноколлекций позволит студиям получать регулярный доход от коммерческого использования фильмотеки.

 

 

Источник: РБК


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