Эрдоган в марте прилетит в Москву на встречу с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Москву с официальным визитом в первой половине марта, сообщил турецкий посол в России Хусеин Дириоз.

«Приезд в Москву президента Реджепа Тайипа Эрдогана ожидается в первой половине марта. В ходе этого визита состоится его четвертая встреча с президентом России Владимиром Путиным за последние полгода», — рассказал 3 февраля дипломат.

По его словам, ожидается, что в ходе контакта с Путиным будут обсуждаться шаги по дальнейшему налаживанию российско-турецких отношений, возможно, речь пойдет и об улучшении отношений в других сферах двустороннего сотрудничества.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Москву в начале марта для проведения вместе с президентом России Владимиром Путиным заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.