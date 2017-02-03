В Петербурге дорожная полиция задержала «Мерседес» «наркофермера» с 3 кг наркотиков

Бывшего судебного пристава, который из-за нужды стал выращивать наркосодержащие растения, задержали сотрудники ГИБДД в Московском районе Петербурга. В багажнике остановленной иномарки нашли два мешка готовой продукции и удобрения. При этом задержанный ссылался на премьер-министра Дмитрия Медведева.

Как стало известно «Фонтанке», в одиннадцать вечера 2 февраля сотрудники 1-го отдельного батальона УГИБДД у дома №127 по Московскому проспекту остановили «Мерседес», который двигался по направлению в центр города. Поводом для остановки послужил непристегнутый ремень водителя.

Поведение двух 26-летних мужчин в авто показалось инспекторам наигранно раскованным. После просьбы открыть багажник интрига раскрылась: внутри лежали три пакета для мусора. В двух оказалось высушенное наркосодержащее растение весом примерно три килограмма, в третьем – удобрение.

По словам очевидцев, водитель «Мерседеса» охотно рассказал, что раньше служил судебным приставом, но нужда и небольшой оклад заставили его заняться производством наркотиков. Бывший судебный исполнитель также отметил, что фермерское направление он выбрал после того, как услышал по телевизору, что правительство в лице премьера Дмитрия Медведева поддерживает аграриев. Свои доводы задержанные продолжили излагать в отделе полиции. Перед этим на водителя был составлен протокол за не пристегнутый ремень.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как отметили в полиции, оба задержанных ранее не судимы. «Можно сказать, что это начало большого пути», – прокомментировал «Фонтанке» знакомый полицейский.