В Фонтанном доме пройдет концерт в пользу «Ночлежки»

В музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме 5 февраля пройдет концерт классической музыки в пользу благотворительной организации «Ночлежка». Это будет уже четвертый концерт из цикла от «От Моцарта до джаза».

В этот раз тема – «Русские романтики: Рахманинов и Скрябин». Как всегда живое исполнение произведений будет сопровождаться рассказами об истории музыки: на концерте зрители узнают интересные факты из жизни композиторов и услышат одни из самых красивых произведений для фортепиано. Играть будет пианистка Наталия Учитель, а рассказывать — преподаватель консерватории Ольга Скорбященская.

Начало концерта в 19:00. Билет можно приобрести на сайте «Ночлежки» -https://nochlezhka.timepad.ru/event/432518/. В организации отмечают, что количество билетов ограничено.

Все собранные деньги пойдут на работу «Ночлежки».