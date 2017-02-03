После ДТП с маршрутками на Космонавтов трое – в тяжелом состоянии

Трое пострадавших в ДТП с маршрутками, произошедшего в Московском районе Петербурга утром 3 февраля, госпитализированы в тяжелом состоянии, пятеро – в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области. Детей среди пострадавших нет.

Предварительная версия случившегося выглядит так: около 07.20 двигавшаяся по улице Типанова «Дэу Нексия» на перекрестке с Космонавтов врезалась в маршрутный автобус «ПАЗ» №345, ехавший по проспекту. Маршрутку отбросило на другой «ПАЗ», стоявший без водителя и пассажиров, а потом – на столб.

Все пострадавшие – пассажиры именно маршрутки, которая, по нашим данным, принадлежит перевозчику «Барс 2».

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».