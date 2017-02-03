В Петербурге пропал студент из Пакистана

Гражданин Пакистана, приехавший на учебу в Петербург, пропал на следующий день после начала занятий. Сотрудники вуза объявили студента в розыск.

Как стало известно «Фонтанке», менеджер Смольного института Российской академии образования обратился в полицию в половине десятого вечера 2 февраля. Мужчина заявил, что в учебном заведении недосчитались одного из студентов. По словам сотрудника вуза, 27-летний уроженец Пакистана приехал в Петербург 18 января и на следующий день встал на миграционный учет в университете, в тот же день молодой человек должен был поселиться в одном из хостелов в Адмиралтейском районе. Однако к началу занятий 23 января студент в университете не появился, на следующий день его телефон оказался выключен, и связаться с иностранцем не удалось.

Студент из Пакистана до сих пор не вышел на связь. Где он находится, неизвестно. К поискам подключилась полиция.