Двое детей пострадали при квартирном пожаре в Колпино

Двух детей спасли из горевшей квартиры в Колпинском районе Петербурга. Годовалый младенец и девочка пяти лет госпитализированы с отравлением угарным газом.

Как ранее сообщала пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, информация о пожаре в двухкомнатной квартире на улице Танкистов, 18, поступила дежурным 2 февраля около 17.30. Горела обстановка на площади 20 квадратных метров.

Как стало известно «Фонтанке», из огня спасли двоих детей: годовалый младенец и девочка пяти лет поступили в детскую городскую больницу №22 в 18:50. Врачи диагностировали у маленьких пациентов острое отравление угарным газом.

Проводится проверка.