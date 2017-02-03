Тюльпанов предложил давать три дня отпуска тем, кто привился от гриппа

Предоставлять дополнительные выходные тем, кто привился от гриппа, предложил бывший спикер петербургского ЗакСа, сенатор Вадим Тюльпанов. Со своей инициативой политик обратился к вице-премьеру Ольге Голодец.

По мнению Тюльпанова, эпидемия гриппа приносит экономический ущерб работодателям, а потому последним выгоднее даже отпустить работника на несколько дней, чем нести потери в разгар вспышки вируса

«Представляется целесообразным предусмотреть дополнительные меры стимулирования массовой вакцинации против гриппа путем предоставления получившим прививку работающим гражданам права на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 3 рабочих дней», — говорится в письме сенатора к вице-премьеру, которое приводит пресс-служба Тюльпанова 3 февраля.

Вадим Тюльпанов считает, что соответствующие нормы могут быть внесены в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и в Трудовой кодекс РФ.

Сенатор попросил Ольгу Голодец проанализировать его предложение и дать ему компетентную оценку.

Напомним, ранее Вадим Тюльпанов стал автором инициативы, которая устанавливает право работника до 10 дней в год получать 100-процентную оплату рабочих дней, проведенных на больничном в связи с инфекционными заболеваниями (грипп, ОРВ и т.п.), так как многие заболевшие не хотят терять в зарплате и именно поэтому выходят на работу с гриппом.