Трое в масках связали петербуржца и отняли полмиллиона

Петербуржец стал жертвой полуночных грабителей в квартире Кировского района. Трое в масках связали мужчину и, прихватив полмиллиона, скрылись.

Как стало известно «Фонтанке», трое неизвестных, скрыв лица масками, вошли в коммунальную квартиру на улице Швецова незадолго до полуночи 2 февраля. Обнаружив в одной из комнат 50-летнего мужчину, злоумышленники скрутили его и для надежности связали скотчем. Забрав у хозяина комнаты 500 тысяч рублей, налетчики ушли.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Потерпевший официально имеет статус пенсионера, нигде не работает.