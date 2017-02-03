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03.02.2017 08:26

Трое в масках связали петербуржца и отняли полмиллиона

Петербуржец стал жертвой полуночных грабителей в квартире Кировского района. Трое в масках связали мужчину и, прихватив полмиллиона, скрылись.

Как стало известно «Фонтанке», трое неизвестных, скрыв лица масками, вошли в коммунальную квартиру на улице Швецова незадолго до полуночи 2 февраля. Обнаружив в одной из комнат 50-летнего мужчину, злоумышленники скрутили его и для надежности связали скотчем. Забрав у хозяина комнаты 500 тысяч рублей, налетчики ушли.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Потерпевший официально имеет статус пенсионера, нигде не работает.

 


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