Шестиклассницу в Петродворце развращали через «ВКонтакте»

Педофил развращал 12-летнюю петербурженку через социальную сеть. В полицию обратилась мать девочки.

Как стало известно «Фонтанке», с сообщением о странной переписке своей дочери-шестиклассницы «ВКонтакте» в полицию Петродворового района 2 февраля пришла 43-летняя местная жительница. По ее словам, в октябре 2016 года неизвестный мужчина с ником «Семенов Сергей» познакомился с девочкой в сети и совершал в отношении нее развратные действия.

По заявлению ведется проверка.