Суд объяснил, почему из Петербурга нужно убрать доску Колчаку

Смольнинский районный суд Петербурга подготовил мотивировочную часть решения, где объяснил, почему считает необходимым снести мемориальную доску адмиралу Колчаку на Большой Зелениной улице. Полный текст документа в ночь на 3 февраля опубликовало на своём сайте коммунистическое движение «Суть времени».

Судья Татьяна Матусяк полагает, что городской Совет по мемориальным доскам, одобривший в 2013 году установку таблички, не учёл негативной роли белого лидера в российской истории. В частности, чиновники и общественные деятели не изучили определение военного суда Забайкальского военного округа, в 1999 году отказавшегося реабилитировать Колчака. Совет не придал значения «массовым репрессиям в отношении мирного населения, красноармейцев и сочувствующих им войск», которые в 1918-1920-х годах Колчак проводил в Сибири.

«Отказ от нравственных начал в решении вопроса об увековечивании памяти невозможен, а решение государственного органа об установлении мемориальной доски должно отражать высшие нравственные ценности общества, разделяемые всеми его членами», – отмечает судья Матусяк.

«Суд полагает, что принимая решение об увековечении памяти кого бы то ни было, компетентный орган должен оценивать все стороны личности и деятельность данного лица на протяжении всей его жизни, поскольку очевидным является то, что вечной памяти заслуживает только человек, имеющий безупречную репутацию, принесший безусловную пользу обществу, при этом вклад его в развитие общества должен быть выдающимся», – также указано в решении.

Напомним, Смольнинский районный суд заявил, что нужно демонтировать мемориальную доску Александру Колчаку, 24 января 2017 года – после иска сторонников «Сути времени». Однако тогда была обнародована только резолютивная часть решения – неизвестно было, какими мотивами руководствуется судья. Теперь, когда мотивировочная часть готова, постановление можно оспорить. Кассационную жалобу в Санкт-Петербургский городской суд собирается подать ответчик по делу – правительство Петербурга, а также третьи лица – комитет по культуре и движение «Белое дело».

Добавим, что именно по инициативе «Белого дела» в ноябре 2016 года доска появилась на Большой Зелениной улице Петербурга. Колчак отмечен как «выдающийся русский учёный, офицер и исследователь».