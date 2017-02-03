Свора собак насмерть загрызла пенсионерку в центре Москвы
Тело пожилой женщины, которую, предположительно, загрызли собаки, обнаружили в четверг в центре Москвы.
По данным следствия, 2 февраля на территории одного из госучреждений на улице Казакова в Москве было обнаружено тело женщины 1937 года рождения. "При визуальном осмотре на теле женщины обнаружены множественные рваные раны, характерные при нападении животных (собак)", — сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
"Следствие проверит правила содержания четырех собак, которые использовались частным охранным предприятием для охраны территории", — сказала Иванова.