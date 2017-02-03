Свора собак насмерть загрызла пенсионерку в центре Москвы

Тело пожилой женщины, которую, предположительно, загрызли собаки, обнаружили в четверг в центре Москвы.

По данным следствия, 2 февраля на территории одного из госучреждений на улице Казакова в Москве было обнаружено тело женщины 1937 года рождения. "При визуальном осмотре на теле женщины обнаружены множественные рваные раны, характерные при нападении животных (собак)", — сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.