В ДНР сообщили, что Донецк обстреливают из систем «Ураган»

Украинская армия открыла огонь из артиллерии калибра 152 миллиметра и систем «Ураган» по всей территории Донецка. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

В результате обстрела ранены двое мирных жителей города. «По улице Токмакская, 8 в Донецке полностью уничтожен дом, ранены двое мирных жителей», — сказал представитель командования.

Представитель силовых структур ДНР, в свою очередь, сообщил журналистам, что в результате обстрела, помимо двух раненых, есть погибший. «По нашей предварительной информации, погиб один человек, двое получили ранение», — приводит РИА Новости его слова.

В районе Донецка в последние дни отмечается обострение ситуации. В частности, развернулись бои в районе Авдеевки, которые стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы Донецка.

Борьба ведется в основном за промзону, недалеко от которой находится важный транспортный узел — Ясиноватская развязка. ДНР оценивает потери украинской стороны за последние дни в несколько сот человек, точные сведения о потерях ополчения отсутствуют.