В Черное море вошел американский ракетный эсминец

В Черное море в четверг, 2 февраля, вошел американский ракетный эсминец Porter, сообщается на сайте Шестого флота США.

Цель захода в черноморскую акваторию — «проведение операций по обеспечению морской безопасности и расширению возможностей и взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе».

Планируется, что в Черном море Porter примет участие в учениях Sea Shield 2017 — мероприятии, ежегодно проводящемся под руководством Румынии.

Как заявил командир корабля Андриа Слау, Porter регулярно работает в Черном море в последние несколько лет, «демонстрируя нашу неизменную приверженность безопасности и стабильности в регионе».

Предстоящие операции в рамках мероприятия призваны помочь «улучшить возможности взаимодействия, обмена информацией и опытом», добавил он.

Porter ранее неоднократно заходил в Черное море. Также акваторию регулярно посещают другие корабли государств НАТО.