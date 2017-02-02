МЧС проверяет информацию о крушении вертолёта в Подмосковье

Спасатели не подтверждают информацию о возможном падении вертолета в Одинцовском районе Московской области.

Ранее в СМИ сообщалось, что в МЧС от очевидца поступила информация о крушении вертолета у деревни Кобяково вечером 2 февраля.

"Оперативная группа проверила район деревни Кобяково в Одинцовском районе. Место падения вертолета не обнаружено", — сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС по Подмосковью.

По его словам, сейчас оперативная группа находится в районе Алабино.