СК возбудил дело против подростка за танцы у Вечного огня

Подросток, танцевавший у Вечного огня в Подмосковье, получил уголовное дело. В действиях 16-летнего подозреваемого Следственный комитет усмотрел провокацию и враждебное отношение к ветеранам.

Хореографические подростковые экзерсисы у обелиска в Орехово-Зуево имели место еще 28 января. Свои танцы у мемориала погибшим в Великой Отечественной войне на Вокзальной площади подросток снял на видео, которое позже опубликовал в социальных сетях. Следственный комитет оценил съемку и отреагировал 2 февраля возбуждением уголовного дела о хулиганстве.

Как сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области, танцами возле ритуального огня 16-летний житель города «выразил явное неуважение к обществу, действуя по мотиву вражды к ветеранам».

«16-летний местный житель, находясь возле «Обелиска воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», расположенного на Вокзальной площади г.о. Орехово-Зуево Московской области, грубо нарушая общественный порядок, пренебрегая правилами поведения в месте, призывающем чтить память воинов, погибших в борьбе с фашизмом, совершил провокационные и оскорбительные действия, а именно танцевал возле ритуального огня, чем выразил явное неуважение к обществу, действуя по мотиву вражды к социальной группе «Ветераны Великой Отечественной Войны», – говорится в сообщении подмосковного СК.

О том, удалось ли следователям установить личность подозреваемого, пока ничего не сообщается.