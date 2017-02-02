В Белом доме не исключили военный ответ на ракетные испытания Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает любой ответ на ракетные испытания Ирана, передает Reuters.

Отвечая на вопрос журналистки о том, рассматривает ли он возможность военного ответа на ракетные испытания Ирана, Трамп ответил, что «ничего не исключает».

Ранее сообщалось, что Белый дом вынес Ирану официальное предупреждение из-за ракетных испытаний, которые были проведены 1 февраля. Министр обороны Ирана Хоссейн Дегхан заявил, что испытания не нарушают договор с международным альянсом о ядерной программе или резолюцию ООН.