Полёты в Петербурге привели к европейскому стандарту

Все высоты полётов в Петербурге измеряются в футах, начиная со 2 февраля. Северная столица стала первым регионом России, где применяется такая система.

О нововведениях "Фонтанке" сообщил источник, в одной из российских авиакомпаний. Информацию подтвердили во ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения", добавив, что изменения не экспериментальные, а носят постоянный характер.

Речь идет о высотах полетов ниже, так называемой, "высоты перехода". Все дело в способе измерения высоты, который зависит от давления воздуха. Согласно международным правилам, были определены условные эшелоны для крейсерских полетов. Чтобы все самолеты использовали одинаковые эшелоны, было определено "стандартное давление", которое равняется 760 мм.рт.ст. или 1013 гектопаскалей. Однако при заходе на посадку, на малых высотах, пилоты обязаны откалибровать высотомер по местному давлению аэродрома, в зависимости от метеоусловий. Переход со стандартного давления на местное при снижении, или с местного на стандартное при наборе высоты, происходит на "высоте перехода".



В СССР все высоты для полетов воздушных судов измерялись в метрах, в то время как в большинстве стран мира – в футах. В советской авиации по местному давлению высоту отсчитывали от уровня земли, в большинстве других стран – от уровня моря. Это создавало определенные неудобства для иностранных экипажей, которым приходилось использовать таблицы соответствия футов метрам, а также для отечественных пилотов, летающих за рубеж. Советским, а позже российским, экипажам приходилось держать в голове обе системы измерения высот, смена которых происходила на государственной границе. Чтобы измерять высоты по одному стандарту было решено ввести футы и в российском небе. Однако внедрение столь ожидаемых изменений откладывалось год за годом.



В 2011 году российские авиадиспетчеры впервые стали давать команды на занятие футовых эшелонов. Но изменения были введены частично. Ниже высоты перехода высоты предписывались все еще в метрах. Это безусловно облегчило работу иностранным экипажам, выполняющим транзитные рейсы над Россией, но не тем, кто прилетал или улетал из российских аэропортов. В Росавиации тогда говорили, что введение футовых эшелонов позволило сократить вертикальную дистанцию между встречными бортами, а значит увеличить пропускную способность воздушных трасс на 30-40 процентов по всей России, и на 14 процентов в московском аэроузле.



В 2017 году футовая система, наконец, была введена полностью, а высоты стали измерять от уровня моря. Правда пока только в границах петербургской воздушной зоны. Получается, что если воздушное судно летит, скажем, из Петербурга в Москву ниже высоты перехода, то на границе воздушной зоны авиадиспетчеры должны будут перевести его обратно на метровую систему.



В этом же пакете изменений заявлено введение в строй Point Merge System, о которой ранее писала "Фонтанка". Ее суть в специальных маршрутах захода на посадку для воздушных судов в Пулково, которые позволяют авиадиспетчеру оптимальнее организовать трафик. В 2015 году генеральный директор ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" Игорь Моисеенко рассказывал "Фонтанке", что новая структура воздушного пространства позволит к 2025 году увеличить пропускную способность Пулково до 68 – 70 воздушных судов в час. Добавим, что по итогам 2016 года пассажиропоток в Пулково уменьшается второй год подряд.