Защитники убитой белки оставили послание сыну судьи на воротах ЦПКиО

Впечатлённые убийством белки в ЦПКиО петербуржцы в четверг оставили на воротах парка эмоциональное послание сыну судьи Елисею Владимирову. Плакат упрекает отстреливавшегося от грызуна Владимирова в трусости и безответственности.

Табличка появилась на воротах парка на Елагином острове вечером 2 февраля. Фото «Фонтанке» прислали читатели.

Текст исполнен состраданием к павшему в бою с сыном судьи грызуну и сожалением по поводу решения Горсуда, накануне прекратившего резонансное уголовное дело.

Напомним, 21 августа 2014 года на Елагином острове сын судьи Елисей Владимиров расстрелял белку с криком «тварь». В свое оправдание он заявлял, что белка якобы укусила его за ногу и готовилась напасть вновь, и он лишь оборонялся от принявшего боевую позу зверька. Его версию о возможной агрессии грызуна подтвердила специалист-рабиолог.

Изначально в отношении стрелявшего возбудили уголовное дело о хулиганстве, затем оно было переквалифицировано судом в такой вид преступления как «жестокое обращение с животными» и подсудимый получил год исправительных работ с применением акта амнистии. Владимиров обжаловал приговор в высшей судебной инстанции, а 1 февраля президиум Санкт-Петербургского городского суда прекратил дело за отсутствием состава преступления.

Суд принял аргументы защиты, согласно которым Елисей Владимиров убил белку одним выстрелом, без мучений, а значит, в его действиях нет состава такого преступления, как жестокое обращение с животными.