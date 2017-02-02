Похищение коляски с ребенком в Петергофе попало на видео

В распоряжении «Фонтанки» оказалось видео того, как 45-летняя петербурженка в четверг забирает коляску с двухлетним ребенком в пригороде Петербурга.

ГСУ СК РФ по Петербургу 2 февраля возбудило уголовное дело по факту похищения малыша от здания школы в Петергофе.

Напомним, что коляску оставила у школы 416 на Эрлеровском бульваре мама ребенка. Она на 10 минут заскочила в учебное заведение.

Очевидцы похищения уверяли, что коляску увезла темноволосая женщина. Пустое детское транспортное средство нашли потом в Стрельне. Саму похитительницу остановили уже в Кировском районе Петербурга. Она, как говорят, была нетрезва и агрессивна. Женщину с ребенком доставили в 31 отдел полиции, откуда малыша забрали родители.