Гонщиков с Исаакиевской площади позвали тестировать стадион на Крестовском

Смольный пригласил уличных экстремалов протестировать стадион на Крестовском острове в Петербурге. В заездах по арене в среду поучаствовали дрифтеры команды R-Garage. В октябре 2016-го они демонстрировали свое мастерство, кружась по Исаакиевской площади, а в канун Нового года — проехали по площади Островского.

Как выяснила «Фонтанка», 1 февраля по арене прокатились Станислав Гадачик и Максим «Борщ» Глухих. Фотографию его узнаваемой машины – Subaru Impreza со значком Toyota — опубликовал 2 февраля в соцсети вице-губернатор Игорь Албин.

Станислав Гадачик рассказал, как дрифтерам поступило предложение от Смольного: «Нам написали в Instagram. Понятия не имею, кто. Предложили приехать, проверить площадку стадиона, я согласился».

Будут ли дрифтеры участвовать в шоу 11 февраля, с десятью тысячами зрителей, неизвестно. Во время тестов сломалась машина Борща. Ее пришлось увозить с арены на тросе.

«На заниженной машине не очень легко проезжать по тоннелю, ведущему на арену, – добавил Станислав Гадачик. – Сам стадион еще в процессе доработки, работает много строителей».

«Фонтанка» уже писала о Борще. Тогда, в октябре, полиция так и не нашла в его действиях нарушений. Правда теперь, после публикаций СМИ, Борщ сменил свой ник в соцсетях на Big Bro.