В 38 домов на Ветеранов вернули отопление

В четыре десятка домов на проспекте Ветеранов возвращается тепло. Ремонт трубопровода в четверг завершили с опережением в четыре часа.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга», 2 февраля в 19.55 специалисты закончили сварочные работы на трубопроводе диаметром 400 мм, который дал сбой сегодня в 11 утра. В ходе ремонта заменили около 10 метров теплотрассы у дома 33 по проспекту Ветеранов.

В настоящий момент магистраль заполняют теплоносителем и в 38 пострадавших домах снова появится отопление.