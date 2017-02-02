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02.02.2017 21:24

«Невский фронт» построит спорткомплекс в Купчино

«Невскому фронту» для строительства спорткомплекса выделят участок 4 га на Бухарестской улице в Петербурге. Его смогут посещать 2,5 тысячи человек в день.

Как сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Игоря Албина, решение приняли 2 февраля на совещании по использованию городской недвижимости. Спорткомплекс построят напротив дома 138 по Бухарестской улице. В него войдут 2 полноразмерных футбольных поля и крытые спортплощадки. В том числе — каток, бассейн, тренажерные залы и тир.

Организация «Невский фронт» была создана фанатами ФК «Зенит». В 2007-м она открыла детскую школу футбола в Купчино. В ней занимается около тысячи ребят.


 


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