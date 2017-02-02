В лифте на Пражской катался мертвец

Мертвого мужчину обнаружили в лифте во Фрунзенском районе Петербурга в четверг. Его личность пока не известна.

Как стало известно «Фонтанке», 2 февраля в половину шестого утра утра жители дома на Пражской улице нашли в лифте тело мужчины на вид лет 35-40 в джинсах и черной куртке без признаков жизни. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть. Мертвец сидел на полу лифта. Внешних признаков насилия не обнаружено.

Личных вещей и документов у скончавшегося мужчины при себе не оказалось.

Полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия и устанавливают личность погибшего.