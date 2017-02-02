Дело о контрабанде стратегически важного мяса возбуждено в Петербурге

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело о приключениях контейнеров с салом на Балтийской таможне в Петербурге. Его ввезли под видом хромового концентрата. Но цепочка метаморфоз куда глубже, посчитали в ведомстве. За салом пряталось стратегически важный товар – мясо, а это уже контрабанда.

Напомним, в середине сентября в Лесной порт прибыли контейнеры из Германии. Взглянуть в их содержимое пожелали одновременно таможня, транспортная полиция и Роспортебнадзор. Перетягивание служебных канатов привело к результатам. В контейнерах вместо задекларированного концентрата нашли сало-сырец. Это подтвердили полиция, Роспотребнадзор, Следственный комитет и таможня. Было возбуждено уголовное дело против сотрудницы таможни по факту халатности (она заключалась в неумении отличить сырье для промышленности от пищевого сырца, дело впоследствии заглохло как возбужденное незаконно), а таможня, в свою очередь, возбудила против импортера (компания "Клевер") административное дело за недостоверное декларирование товара.

По данным "Фонтанки", контейнеры опечатанными были свезены в СВХ фирмы "Цитадель". Через полтора месяца их заново осмотрел следователь Северо-Западного следственного управления на транспорте СК и неожиданно для всех нашел в сале коробки с мясом. Оно по российской классификации относится к категории стратегически важных товаров и ресурсов. Экспертиза признала рыночную стоимость мяса свыше миллиона рублей. СК возбудил уголовное дело по статье 226.1 УК "Контрабанда".

По информации "Фонтанки", на данный момент не исключается и версия о подмене сала на мяса в то время, пока контейнер находился на складе временного хранения.