Николай Буров передаст РПЦ ключи от Сампсониевского собора

Руководитель музея Исаакиевский собора Николай Буров в воскресенье передаст ключи от Сампсониевского собора архимандриту Серафиму (Шкредю). Таким образом собор официально перейдет в ведение Русской православной церкви.

Как сообщается в разосланном вечером 2 февраля релизе музея, в 10 часов утра 5 февраля в Сампсониевском соборе начнется литургия. После ее окончания директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров вручит настоятелю собора архимандриту Серафиму (Шкредю) символический ключ от храма, эта официальная церемония и завершит передачу Сампсониевского собора РПЦ.

Напомним, что решение приняли в Смольном в конце августа 2016 года.

Кроме самого собора церкви передается колокольня, часовня и Юбилейный домик. Пользоваться объектами РПЦ сможет на протяжении 49 лет.

Отметим, что это уже второй храм из комплекса четырех соборов, которые входили в состав музея, руководимого Буровым. Также в 2016-м году РПЦ передали Смольный собор. В начале 2017-го стало известно, что губернатор Георгий Полтавченко согласовал вопрос о передаче Исаакиевского собора Церкви. При этом ранее, в 2015-м, градоначальник отказал епархии в передаче храма, сославшись на экономическую составляющую: музей в соборе приносит стабильный доход городу.