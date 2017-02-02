Петербургу, оставшемуся без сурка, поможет губернатор Ленобласти

Ленинградский зоопарк уже весной обзаведется целой популяцией сурков на смену скончавшемуся накануне собственного праздника Фролу. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе зоопарка.

«Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, узнав о нашей беде, предложил нам в подарок сурков — мальчиков и девочек — из областного питомника, – рассказали в пресс-службе. – А пока у нас осталась только вдова Фрола — Эмма. Она его ровесница — очень пожилая, и тоже ручная. Мы рассматривали вариант привлечь ее к предсказанию весны 2 февраля, но на нервной почве у Эммы развились дерматологические проблемы. Выглядит она не очень эстетично. Поэтому мы решили ее не беспокоить».

В зоопарке отметили, что сурки обычно приносят потомство в апреле, и, скорее всего, на смену Фролу появятся сразу несколько юных сурков. Один из них обязательно поселится в контактном зоопарке, остальным позволят впадать на зиму в спячку, как и положено природой. Кроме того, в наших широтах, в отличие от Северной Америки, сурки никогда не просыпаются в феврале. Самый подходящий месяц для российского дня сурка — март.

Напомним, что, согласно традиции, распространенной в США и Канаде, наступление весны предсказывают по поведению сурка 2 февраля. Если сурок, очнувшись от зимней спячки, вылезает из норы и видит свою тень, то он пугается и прячется обратно. Это значит, что впереди — еще шесть недель зимы. Но если день пасмурный, и сурок тени не видит — быть ранней весне.