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02.02.2017 20:27
29 Комментариев

"Чёрный вторник" вернётся во вторник?

7 февраля "Банк России" может начать покупку валюты для нужд минфина. Ослабеет ли рубль от этих действий, станет ли ближайший вторник "чёрным", интернет-канал [Фонтанка.Офис] спросил у экономистов.
"Чёрный вторник" вернётся во вторник?
Ирина Бужор/Коммерсантъ

За последние два месяца рубль достаточно существенно укрепился по отношению к доллару. Эксперты оценивают рост российской валюты на 20%. Если "не приплывет черный лебедушка", курс рубля к доллару в течение года останется не многим выше существующих уровней. По крайней мере, экономисты не ждут "резких катаклизмов", но все же не исключают колебаний стоимости курса доллара до 70 рублей. Поэтому главный вопрос, которым задаются граждане в случаях валютных колебаний, – когда бежать менять, актуален.

Все бегут, и я побежал

"Когда все куда-то бегут, надо вспоминать изречения древних Festina lente (рус. поспешай медленно). Торопись медленно и никуда не спеши. Потому что обычно, когда толпа бежит куда-то, надо всегда бежать в противоположную сторону, – философски подходит к вопросам президент инвестиционной группы "Московские партнеры" Евгений Коган. – То, что сегодня делает Минфин – абсолютно разумно. Излишнее укрепление рубля – большая проблема для нашей экономики. И бюджет не сойдется, и экспортерам плохо. Нынешний уровень стоимости доллара по отношению к рублю наиболее комфортен к существующему бюджету. Это 60-63 рубля за доллар".

"Минфин блюдет благосостояние не наше с вами, а государственного бюджета, – напоминает одну из экономических аксиом доктор экономических наук, министр экономики России (1992—1993), президент банка "Российская финансовая корпорация" (1993—2013) Андрей Нечаев. – И он смотрит, чтобы рубль был не слабее, чем есть сейчас... И точки зрения бюджета – чем слабее рубль – тем лучше. Ведь за те же валютные доходы от экспорта нефти, газа, компании в рублях получают больше, и, соответственно, платят больше налогов".

По мнению Евгения Когана, если бы Минфин не собрался покупать валюту сейчас, то по отношению к доллару рубль вполне мог бы уже торговаться на уровне 57 – 58 рублей. "Причина – нереально высокая процентная ставка, – поясняет эксперт. – Уровень инфляции оценивается в 4-5% годовых. А процентная ставка – 10%. Соответственно, реальный уровень процентов – порядка пяти. Это очень много, и это убивает экономическую активность. Центральный банк, желая стабилизировать ситуацию и опасаясь инфляции, сознательно держит ее. Очевидно, начнет очень-очень осторожно снижать после марта".

Взлетая выше елей

Если отталкиваться от нынешних курсов, то ослабление рубля на 10%, предложенное Минфином, "вырастит" доллар примерно до 65 рублей. Сможет ли регулятор удержать заявленные 10% девальвации?

"Процесс контролируемый, если дано указание его контролировать, – считает руководитель направления "фискальная политика" "Экономическо-экспертной группы" Александра Суслина. Но добавляет: – Я не могу гарантировать, что всё будет сделано грамотно. Напомню, что в прошлом году властям впервые за долгое время удалось удержать сравнительно низкую инфляцию. Это преподносилось как достижения Минфина и ЦБ. Мера, к которой собираются прибегнуть сейчас, сводит все эти достижения "на нет". Чем выше курс, тем выше инфляция".

Меж тем, как отмечает Суслина, если заявление про десятипроцентную "девальвацию" имело место, значит, в планах правительства есть задача ослаблять рубль. "Курс доллара, который был заложен в нынешний бюджет – 67,5, – напоминает эксперт. – Многие, и я в том числе, говорили, что он переоценён. Поэтому сейчас масштаб коррекции может быть больше".

"И 70 рублей, и 55 рублей за доллар – это вполне возможные варианты в течение года, – меж тем мыслит более широкими мазками глава аналитической службы инвестиционной компании "Доходъ" Всеволод Лобов. – Но обращать внимание нужно на рост цен, а не на курс доллара". Всеволод Лобов уверен, что 10%-я девальвации рубля увеличит цены максимум на 1-2%.

Как там народ?

Хранить средства простым гражданам, чтобы не заметить повышения цен, судя по советам экспертов, опять становится выгоднее на рублевых депозитах, а не в долларах. "Может так получится, что вы купите доллары подешевле, положите их в банк, и каждый месяц будете получать условные "десять долларов". И каким бы не был курс, вы будете получать «десять долларов» (600-700 рублей). А если положите в рублях, то там ставка гораздо выше и вы будете получать 2500 рублей, – уверена Александра Суслина. – Ставки же по валютным депозитам в российских банках очень низкие».

Эксперты советуют купить доллары именно сейчас, если они нужны для какой-то конкретной цели. Съездить в отпуск за границу, погасить валютную ипотеку и т.д. "В любом случае потом они будут дороже, – говорит Суслина. – Насколько дороже? Не понятно. "Пытаться поймать 5 рублей, играя на курсе, можно только, если у вас есть какие-то запланированные траты в иностранной валюте, – говорит и Андрей Нечаев. – Если же ваши сбережения скромны, исчисляются несколькими тысячами или несколькими десятками тысяч долларов, то гоняться за разницей в курсах смысла нет. Покупать с комиссией, продавать с комиссией, а вырученная прибыль не стоит потраченных нервов".

"Влияние госдепа"

Внутриполитическая борьба, которая разворачивается в Америке после вступления в должность нового президента США Дональда Трампа, как оказалось, тоже может повлиять на курс доллара по отношению к рублю. По мнению Андрея Нечаева, анонсированное Трампом снятие ограничений на добычу и экспорт углеводородов в США, может сыграть злую шутку с Россией.

"На рынок выплеснется большое количество нефти и газа, что вызовет падение цен и скажется на российской экономике", – поясняет эксперт. Пока же действует указ Барака Обамы, запрещающий бурение с целью добычи нефти и газа в ряде районов Атлантического океана и у побережья Аляски.

Есть и еще одно "но". Американский Конгресс, в котором многие не являются сторонниками Трампа, принял законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Если этот закон пройдет, и Трамп не захочет конфликтовать с Конгрессом, то для России это будет "чрезвычайно болезненным".

"Дело даже будет не столько в рубле, а в еще более жесткой российской нефтедобыче и экспорту и полном запрете инвестирования в российские долговые бумаги. А это может привести к схлопыванию российского рынка долговых бумаг, и мы лишимся источника покрытия дефицита бюджета, – не утешителен Андрей Нечаев. – И в этом случае может, стоит и в обменники сбегать, и вообще запастись сухарями".

Напомним, что новости о решении Минфина скупать валюту появились ещё в конце января. Тогда в эфире [Фонтанка.Офис] финансовый аналитик "Финам" Тимур Нигматуллин утверждал, что идея имеет "нулевой экономический смысл".

Николай Нелюбин, специально для "Фонтанка.ру"


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комментарии пользователей (29)
jura_i
3 февраля 2017 г. 00:38
Hauki
3 февраля 2017 г. 00:26
Совершенно понятно, что ставками в 0,5— 1% по валютным вкладам — просто пытаются выдавить из валюты в рубли, чтобы затем совершит очередной кидок и обесценить все накопления. Это было уже неоднократно, те у кого сдали нервы, уже побежали менять валюту на рубли, а зря....
абк78
2 февраля 2017 г. 23:48
Chernousov: Лучше всех этих поганых аналитиков отправить картошку выращивать. Или, хотя бы, чтобы они за базар отвечали.
atf
2 февраля 2017 г. 23:44
Chernousov: А летом если хочется кушать откопать и съесть.
atf
2 февраля 2017 г. 23:40
Pilat: Серьезно 02.02.2018 будет 90? Я думаю что нет.
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