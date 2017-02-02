Смольный планирует пустить в Петербурге «городскую электричку»

Администрация Петербурга достигла с РЖД соглашения о проработке предварительного технико-экономического обоснования проекта «городской» электрички Санкт-Петербурга. Заняться этим поручено городскому комитету по транспорту.

Обсуждение проекта прошло в ходе встречи вице-губернатора Петербурга Игоря Албина и вице-президента ОАО «РЖД» Петра Кацывы. Как 2 февраля сообщили в комитете по транспорту Смольного, пока нет ни финансового обоснования, ни маршрутизации так называемого «открытого метро». Сроки образования профильной комиссии тоже неизвестны.

Кроме того, на встрече обсудили формат сотрудничества города и РЖД в части строительства транспортно-пересадочного узла рядом со строящимся «Лахта-центром». Предполагается, что РЖД возьмет на себя создание самого перрона новой железнодорожной станции, которая предположительно будет называться «Новая Лахта».