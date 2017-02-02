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02.02.2017 19:33

США смягчили санкции против ФСБ России

 

Американские власти смягчили ограничительные меры, принятые в отношении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в связи c обвинениями в причастности к хакерским атакам на американские серверы.

Об этом вечером 2 февраля сообщает Lenta со ссылкой на агентство РИА Новости.

Ограничения были введены 29 декабря прошлого года администрацией предыдущего президента США Барака Обамы. Как писала "Фонтанка", администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ФСБ, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным «дачам» постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персонами нон грата объявлены 35 российских дипломатов. Президент РФ решил не высылать из России ответной мерой 35 американских дипломатов. Что высоко оценил избранный, но ещё не приведенный к присяге президент США Дональд Трамп. Его инаугурация прошла 20 января 2017 года.


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