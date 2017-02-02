“Фонтанка” за 60 секунд — 2 февраля

Сурок Фрол, предсказатель петербургской весны, умер накануне Дня сурка. И не увидел своей тени. Но если понимать буквально — это примета весны.

Владимир Аникеев, которого считают лидером «Анонимного интернационала», прокололся на толлинге Сергея Шойгу и военной контрразведки. Лучше бы пил и курил.

А мы кое-что узнали еще об одном фигуранте дела «Шалтая-Болтая», Константине Теплякове.

«ФСБ проверяет Минкульт и комитет по культуре Смольного за махинации с историческими зданиями Петербурга». А вот и нет. Это замглавреда «Фонтанки» Евгений Вышенков заделался пранкером, осуществил информационный слив и посмотрел, по каким трубам потекло слитое.

Президиум Санкт-Петербургского городского суда простил «сына судьи» Елисея Владимирова, который застрелил белочку в ЦПКиО. Белочка умерла с одного выстрела, без мучений, а значит, жестокого обращения с животными не было.

«Ростелеком» установил в Петербурге 16 тысяч камер видеонаблюдения и проиграл конкурс на их эксплуатацию. Пермский «ЭР-Телеком Холдинг» подрезал выгодный контракт.

Где твои рога, дорогой? Смольный закупает «бесконтактные троллейбусы» на 2 млрд рублей. Эти звери не проходили «боевые» испытания, а стоят в два раза дороже тех, что проходили.

Железная дорога с двумя мостами через Неву за 17 дней под постоянными артиллерийскими обстрелами – так строили в Ленинграде в 1943 году. Прорыв блокады был началом новых испытаний.

Трассу М-11 могут не сдать в срок. Это платная магистраль, которая должна соединить Петербург и Москву к чемпионату мира по футболу. Подрядчики божатся, что успеют, — сами по ней каждый день ездят.

В Петербурге прошел первый тур кастинга для постановки мюзикла «Письма к Богу. Оскар и Розовая дама». Среди глухих и слабослышаших актеров. Основной критерий – владение жестовым пением. Это очень красиво.