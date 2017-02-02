В Ленобласти до минус 12 и скользкие дороги
В пятницу, 3 февраля, в Ленинградской области небольшой снег. Температура воздуха в течение суток -1...-6 гр., ночью на востоке -7...-12 гр. На дорогах местами гололедица.
Подробности читайте на 47news.
В пятницу, 3 февраля, в Ленинградской области небольшой снег. Температура воздуха в течение суток -1...-6 гр., ночью на востоке -7...-12 гр. На дорогах местами гололедица.
Подробности читайте на 47news.
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